Airbus nomme un nouveau directeur de Military Aircraft

Alberto Gutiérrez a été nommé Directeur de Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space.

Airbus a nommé Alberto Gutiérrez (56 ans) Directeur de l’entité Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space à compter du 1er janvier 2019. Il sera directement rattaché à Dirk Hoke, Président exécutif (Chief Executive Officer, CEO) d’Airbus Defence and Space et siègera au Comité exécutif de la division. Alberto Gutiérrez exercera également la fonction de Directeur d’Airbus Espagne et supervisera à ce titre l’ensemble des activités de l’entreprise dans ce pays. Il succède à Fernando Alonso (62 ans) qui prend sa retraite après 40 ans passés dans l’industrie aéronautique et spatiale, dont 37 chez Airbus. Fernando Alonso restera en poste jusqu’à la fin mars 2019, afin d’assurer une transition harmonieuse avec son successeur.

Tom Enders, CEO d’Airbus a déclaré : "Je tiens à remercier Fernando Alonso pour son engagement exceptionnel et les qualités mobilisatrices dont il a fait preuve pendant toutes ces années. Il est, en effet, l’un des meilleurs meneurs d’hommes que j’ai rencontrés dans notre industrie. Fernando Alonso a eu un parcours professionnel remarquable, jonché de multiples succès. Il a non seulement largement contribué à stabiliser la situation critique de l’A400M à la tête de Military Aircraft, ces dernieres années, mais il a également joué un rôle majeur dans le développement et la mise en service de tous les appareils de la Famille Airbus en tant qu’ingénieur navigant d’essai. Il a plusieurs milliers d’heures d’essai en vol à son actif et a participé aux premiers vols de l’A340-200 en 1992, l’A319 en 1997, l’A380 en avril 2005 et l’A350 XWB en juin 2013. Il s’agit d’une performance impressionnante ! Je lui souhaite une retraite amplement méritée."

Alberto Gutiérrez est Directeur adjoint de l’entité Military Aircraft d’Airbus Defence and Space depuis juillet 2017. Auparavant, il a assumé la fonction de Président exécutif de la société Eurofighter GmbH, basée en Allemagne, de 2013 à 2016. Il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur en 1985 et occupé plusieurs postes de direction au sein d’Airbus Defence and Space, notamment en tant que Directeur des Opérations d’Airbus Military et Directeur de la Production de l’Eurofighter pour l’Allemagne et l’Espagne. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications de l’université polytechnique de Madrid.

