Anne Rigail est nommée Directrice Générale d'Air France

Article publié le 12 décembre 2018 par David Dagouret

Elle prendra ses nouvelles fonctions à compter du 17 décembre prochain.

Le Conseil d’administration d’Air France s'est réuni, aujourd'hui 12 décembre et a nommé Anne Rigail Directrice générale d’Air France sur proposition de Benjamin Smith et avec l'accord du conseil d'administration d'Air France-KLM.

Anne Rigail était jusqu’à présent Directrice générale Adjointe Client d'Air France. Elle prendra ses fonctions de Directrice générale d’Air France le 17 décembre 2018. Elle remplacera à cette date Benjamin Smith, qui avait été nommé Directeur général d’Air France par intérim jusqu’à la fin de l’année 2018.

Le Conseil d’administration d’Air France a par ailleurs nommé Benjamin Smith, Directeur général d’Air France-KLM, comme administrateur d’Air France et a confirmé Anne-Marie Couderc dans ses fonctions de Présidente du Conseil d’administration d’Air France.

Benjamin Smith a déclaré : "Je me réjouis de la nomination d’Anne Rigail comme Directrice générale d’Air France. Anne est une grande professionnelle du secteur aérien. Tout au long de sa carrière au sein de la compagnie, elle a toujours porté une attention particulière à ses équipes dans la mise en œuvre des transformations qu’elle a menées, et placé le client au cœur de toutes ses actions. L’enjeu pour Air France aujourd’hui est, avec l’engagement de l’ensemble des personnels, de confirmer l’excellence du service à nos clients. J’ai parfaitement confiance en Anne pour réussir la transformation nécessaire d’Air France. Aujourd’hui, avec à mes côtés Anne Rigail et Pieter Elbers, Président du Directoire de KLM, le groupe Air France-KLM franchit une étape importante de sa réorganisation pour repartir à la conquête de ses marchés."

Anne Rigail déclare : "Je suis très honorée de devenir Directrice générale d’Air France. Depuis plus de 27 années, je mets toute mon énergie et mon engagement pour la réussite d’Air France et de ses personnels. Je suis très confiante dans la stratégie de conquête de Benjamin Smith et je partage son enthousiasme pour le rayonnement de la marque Air France dans le monde."





Liens commerciaux

Sur le même sujet