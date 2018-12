Bahamasair signe un contrat de maintenance avec ATR

Article publié le 15 décembre 2018 par David Dagouret

Ce contrat couvre la maintenance des cinq ATR détenus par la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne caribéenne Bahamasair est la toute dernière compagnie à avoir choisi le contrat de maintenance globale (GMA) d’ATR. Le GMA couvre l’intégralité de la flotte de Bahamasair, composée de trois ATR 42-600 et de deux ATR 72-600. Ce contrat comprend les échanges standards, la réparation des unités remplaçables en piste (URP) ainsi que la réparation des hélices. Bahamasair est la quatrième compagnie aérienne des Caraïbes à avoir choisi le GMA.

Le Président exécutif de Bahamasair, Tracy Cooper, a déclaré : "Chaque compagnie aérienne a besoin que ses appareils volent le plus possible. La maintenance est bien entendu extrêmement importante. Le contrat de maintenance globale d’ATR répond spécifiquement à nos besoins et l’expertise du constructeur réduira le temps d’immobilisation de nos avions au sol. Nos ATR offrent des liaisons intérieures essentielles aux Bahamas et permettent également un programme international plus flexible. Nos passagers comptent sur un service fiable et le GMA d’ATR constitue un outil précieux pour nous aider à y parvenir."

Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR, a déclaré pour sa part : "La décision de Bahamasair de choisir notre contrat de maintenance globale démontre la qualité des services à l’échelle mondiale qu’ATR est en mesure d’offrir aux compagnies aériennes. La valeur de notre politique consistant à offrir des solutions aussi proches que possible de nos opérateurs est reflétée par la couverture complète du GMA dans les Caraïbes. Personne ne connaît mieux notre appareil que nous et nous continuerons à renforcer notre offre de maintenance, en veillant à ce que nos opérateurs tirent toujours le maximum de profit de notre GMA sur mesure."





