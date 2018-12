Boeing lance le BBJ 777-X

Article publié le 11 décembre 2018 par David Dagouret

Le constructeur américain a annoncé le lancement du BBJ 777-9 et le BBJ 777-8 deux avions basés sur le nouveau Boeing 777-X.

Boeing Business Jets, l’entité de Boeing spécialisée dans l’aviation d’affaires, annonce le lancement du BBJ 777X. Deux modèles seront proposés, le BBJ 777-8 et le BBJ 777-9.

Le BBJ 777-8 affichera le plus long rayon d’action (21 570 km) et disposera d’une cabine de 302,5 mètres carrés. Pour sa part, le BBJ 777-9 proposer a une cabine encore plus vaste (342,7 mètres carrés) et un rayon d’action de 20 370 km.

Greg Laxton, Président de Boeing Business Jets, lors du salon organisé tous les deux ans par la Middle East Business Aviation Association (MEBAA) : "Nos clients les plus exigeants souhaitent voyager en disposant du plus haut niveau de confort et d’un espace maximum, ainsi que rallier leur destination sans escale. Le nouveau BBJ 777X pourra répondre à ces exigences comme aucun autre avion avant lui, redéfinissant ainsi le concept de voyages VIP sur de très longues distances "





