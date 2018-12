China Southern Airines et Stellia renouvellent leur partenariat

Article publié le 11 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie chinoise a choisi Stellia Aerospace pour équiper ses nouveaux Boeing 777.

Après avoir été sélectionnée par China Southern Airlines pour équiper ses B777-300 ER en 2013 et ses A330-300 en 2017, STELIA Aerospace a été choisie à nouveau par la compagnie chinoise pour équiper ses nouveaux long-courriers B777-300 ER.

China Southern Airlines a en effet décidé de renouveler son partenariat avec STELIA Aerospace en choisissant les fauteuils Classe Affaires SOLSTYS pour ses nouveaux B777-300 ER.

Thierry KANENGIESER, VP Cabin Interior, STELIA Aerospace, a déclaré: "China Southern Airlines confirme sa confiance en STELIA Aerospace en choisissant le fauteuil SOLSTYS, dont le confort et la fiabilité ne sont plus à démontrer, et qui volera désormais sur ses 777-300 ER supplémentaires de la compagnie. Nous sommes très fiers du partenariat que nos deux sociétés ont bâti au fil des années et nous continuerons à investir et soutenir fortement China Southern Airlines dans son développement futur".





Liens commerciaux

Sur le même sujet