easyJet lance 8 nouvelles lignes depuis Nantes

La compagnie orange a annoncé le lancement de nouvelles lignes pour 2019 depuis Nantes.

La compagnie low-cost, easyJet, a annoncé qu'elle allait lancé huit nouvelles lignes depuis l'aéroport de Nantes. Trois appareils de la compagnie orange seront basés sur cet aéroport à partir du printemps prochain.

Dès le 31 mars 2019, easyJet proposera donc des vols vers Bastia (2x par semaine, le mardi et samedi), Dubrovnik (3x par semaine, le lundi, mercredi et vendredi), Tenerife (2x par semaine le mardi et samedi), Bilbao (2x par semaine le lundi et vendredi), Copenhague (3x par semaine le mardi, jeudi et samedi), Rome (3x par semaine le mardi, vendredi et dimanche), Grenade (2x par semaine le mercredi et dimanche) et Marrakech (3x par semaine le lundi, jeudi et samedi) depuis l'aéroport de Nantes Atlantique.

Reginald Otten, Directeur Général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Avec 6 bases historiques en France easyJet fait du grand ouest sa priorité qui se concrétise notamment pour l’ouverture d’une base à Nantes au printemps prochain. Les 3 Airbus basés nous permettront d’opérer un plus grand nombre de destinations localement et nous sommes heureux d’annoncer ces 8 nouvelles lignes à Nantes, ce qui représente près de la moitié des nouvelles lignes en France en 2019."

François Marie, Directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports a quant à elle déclaré : "Nous nous réjouissons des 8 destinations ouvertes à l’occasion du lancement de la base easyJet et en réponse aux attentes des passagers loisirs et business, dont Grenade et Bilbao qui n’étaient jusqu’alors pas desservies en direct. Le développement d’easyJet au travers de la création d’une base à Nantes Atlantique a l’avantage de proposer une programmation de vols tout au long de l’année et permet d’optimiser les ressources aéroportuaires en limitant les effets de pointe."





