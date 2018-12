Embraer et Boeing valident les modalités de leur partenariat pour la création d'une coentreprise

Article publié le 18 décembre 2018 par David Dagouret

Le 17 décembre, les deux constructeurs aéronautiques ont approuvé les modalités relatives à la création d'une coentreprise détenue à 80% pour Boeing.

Embraer et Boeing ont approuvé les modalités relatives à la formation d’un partenariat stratégique qui permettrait aux deux entreprises d’accélérer la croissance sur le marché aéronautique mondial.

Les modalités approuvées régissent la création d’une coentreprise incluant les activités d’Embraer dans les domaines de l’aviation commerciale et des services, au sein de laquelle Boeing détiendra une participation de 80 % et Embraer les 20 % restants. Cette transaction reste soumise à l’approbation du gouvernement brésilien. Une fois celle-ci obtenue, Embraer et Boeing ont l’intention de signer les documents de transaction définitifs. La clôture de la transaction sera alors assujettie à l’approbation des actionnaires et des organismes de réglementation, ainsi qu’aux conditions de clôture habituelles.

Selon les termes de cette proposition de partenariat, Boeing détiendra une 80 % du capital de la coentreprise, soit 4,2 milliards de dollars. Ce partenariat devrait avoir un effet neutre sur le bénéfice par action de Boeing au titre de l’exercice 2020, et relatif par la suite. Des synergies de coûts annuelles avant impôts estimées à environ 150 millions de dollars sont attendues dès la troisième année.

Une fois la transaction finalisée, la coentreprise opérant dans le secteur de l’aviation commerciale sera conduite par une équipe dirigeante basée au Brésil et qui aura à sa tête un président et CEO. Boeing exercera un contrôle opérationnel et de la gestion de la nouvelle entreprise, qui sera directement rattachée à Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing. Embraer conservera les droits de consentement pour certaines décisions stratégiques, telles que le transfert d’activités à partir du Brésil.

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Boeing et Embraer se connaissent bien grâce à plus de deux décennies de collaboration. Le respect que nos sociétés éprouvent l’une pour l’autre et la valeur potentielle de ce partenariat n’ont fait que croître depuis l’annonce de nos efforts conjoints dans le courant de cette année."

Paulo Cesar de Souza e Silva, Président-directeur général d’Embraer a déclaré : "Nous sommes convaincus que ce partenariat apportera une forte valeur ajoutée au Brésil, ainsi qu’à l’industrie aérospatiale brésilienne au sens large. Cette alliance renforcera la position de nos deux entreprises sur le marché mondial et s’inscrit dans le cadre notre stratégie de croissance durable à long terme."

Par ailleurs, les deux sociétés ont également convenu des modalités relatives à la création d’une autre coentreprise dont l’objectif sera de promouvoir et développer de nouveaux marchés pour l’avion de transport multi-missions KC-390. Selon les termes de la proposition de partenariat, Embraer détiendra une participation de 51 % dans la coentreprise, et Boeing les 49 % restants.

