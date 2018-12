Finnair a lancé sa ligne Lyon - Helsinki

Article publié le 11 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a effectué, aujourd'hui, son premier vol Lyon - Helsinki.

La compagnie aérienne finlandaise, Finnair, s’est envolée depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, terminal 1, pour la toute première fois de son histoire à destination d’Helsinki, sous le numéro de vol AY1598.

L’Embraer E-190 avait décollé d’Helsinki plus tôt le matin sous le numéro de vol AY1597 et a été accueilli par le célèbre watersalute à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Finnair se renforce ainsi sur le marché français et opère désormais 2 vols hebdomadaires (les mardis et samedis) entre Lyon-Saint Exupéry et Helsinki et cela pendant toute la saison hivernale. Cette nouvelle route est opérée en Embraer E-190 configuré en bi-classes : 12 sièges classe Affaires et 88 sièges en classe Economique. Le vol dure environ 3h10.

L'horaires des vols seront comme suit :

Départ de Lyon à 10h45 – arrivée à Helsinki à 14h55

Départ de Helsinki à 07h45 – arrivée à Lyon à 09h55

Javier Roig, Sales Manager France & Europe du Sud de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de faire profiter les habitants du bassin lyonnais de cette nouvelle ligne directe avec la possibilité de rejoindre nos autres destinations en Finlande, en Scandinavie ou dans les Pays Baltes. Ce sont des magnifiques pays à découvrir en cette saison le temps d’une escapade de quelques jours ou d’un séjour plus long à la découverte de la magie de la Laponie finlandaise. Tous les passagers de la région pourront également profiter de connexions vers nos 19 autres destinations en Asie et ainsi vivre l’expérience de notre service nordique haut de gamme sur les vols long-courriers."

Cédric Fechter, Directeur général d’Aéroports de Lyon a quant à lui déclaré : "L’arrivée de Finnair est une nouvelle très positive pour la région lyonnaise : outre une nouvelle compagnie reconnue pour l’excellence de ses services offerts aux passagers, cette nouvelle ligne offre aux passagers du Grand Sud Est de la France une nouvelle liaison en point à point (Lyon <> Helsinki) mais aussi l’accès à un nouveau hub très efficace vers les pays d’Europe du Nord et l’Asie. Aéroports de Lyon mettra tout en œuvre pour soutenir et promouvoir Finnair dans sa volonté de desserte de Lyon Saint-Exupéry."





Liens commerciaux

Sur le même sujet