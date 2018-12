Finnair renforce sa présence en Russie

Article publié le 4 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie augmente ses fréquences vers Moscou et Saint-Pétersbourg.

À compter du 31 mars 2019, Finnair ajoutera une nouvelle fréquence quotidienne toute l’année sur ses deux liaisons au départ d’Helsinki à destination de Moscou et de Saint-Pétersbourg en Russie. Ces vols seront opérés en Embraer 190. Finnair opèrera alors 27 vols hebdomadaires entre Helsinki et Saint-Pétersbourg et 28 vols par semaine entre Helsinki et Moscou.

Juha Järvinen, Chief Commercial Officer de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer nos opérations vers Moscou et Saint-Pétersbourg, répondant ainsi à la demande croissante de nos clients. Ces 2 destinations réprésentent des marchés clés pour Finnair et nous célébrerons l’année prochaine le 55ème anniversaire de notre ligne Helsinki-Saint-Pétersbourg."

Avec son offre de 5 vols par jour toute l’année entre Paris et Helsinki, outre ses vols saisonniers depuis Nice et bientôt Lyon et Bordeaux, Finnair propose des options de voyage multiples pour voyager entre la France et la Russie.

