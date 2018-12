Goshawk Aviation choisit le moteur LEAP-1A

Article publié le 19 décembre 2018 par David Dagouret

La société de leasing a choisi le moteur de CFM International pour équiper ses futurs Airbus A320neo.

Goshawk Aviation Limited et CFM International ont finalisé un contrat pour l’acquisition de moteurs LEAP-1A qui équiperont 12 nouveaux Airbus A320neo. La commande est estimée à 350 millions de dollars U.S. au prix catalogue.

La compagnie de location Goshawk Aviation est devenue client de CFM International en juillet dernier, avec une première commande signée pendant le salon aéronautique de Farnborough, portant sur des moteurs LEAP-1B destinés à 20 nouveaux Boeing 737 MAX 8.

Brian Cheng, Président de Goshawk Aviation Limited et directeur exécutif de NWS Holdings Limited a déclaré : "Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec CFM à l’occasion de cette commande de moteurs LEAP-1A, dans la continuité de celle que nous avons passée à Farnborough pour des LEAP-1B. Économes en carburant et plus respectueux de l’environnement, les moteurs produits par CFM s’inscrivent pleinement dans notre stratégie visant à offrir aux compagnies une flotte jeune, moderne et efficiente, synonyme de croissance durable."

Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International a quant à lui déclaré : "Nous ne pouvons que nous féliciter de développer la solide relation que nous avons nouée avec Goshawk Aviation, à l’occasion de cette nouvelle commande pour des moteurs LEAP-1A. Nous serons bien sûr à ses côtés pendant les nombreuses années à venir, alors qu’ils déploient leur nouvelle flotte d’A320neo, équipés de moteurs LEAP-1A, auprès des compagnies aériennes clientes."

