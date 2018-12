La Compagnie lance une liaison entre Nice et New York

Article publié le 4 décembre 2018 par David Dagouret

L'opérateur 100% classe affaires proposera sa nouvelle liaison dès le mois de mai 2019.

La Compagnie Boutique Airline, a annoncé, aujourd'hui le lancement d'une liaison entre la ville de Nice et New York. Avec l’arrivée de son premier A321neo fin avril, la compagnie française 100% classe affaires sera donc dotée de 3 avions long-courrier dont deux Boeing 757. Dès le 6 mai prochain et jusqu’en octobre, La Compagnie desservira Nice-New York en direct jusqu’à 5 fois par semaine.

La Compagnie opérera du jeudi au lundi au départ de Nice. Le premier vol atterrira à Nice le lundi 6 mai 2019 à 13h50 et décollera pour New York à 18h15.

La liaison entre Nice, deuxième aéroport français et l'aéroport de Newark sera effectué en Boeing 757-200 équipé d'une cabine configurée en classe affaires proposant 74 sièges inclinables à 180°.

Jean Charles Périno, Directeur Commercial & Marketing de La Compagnie a déclaré : "L’ouverture de cette ligne entre Nice et New York est une nouvelle étape de notre développement après 4 ans d’opération. C’est aussi, pour les voyageurs entre ces deux villes, et même au-delà, la possibilité de bénéficier de plus de choix à leur disposition. Nous espérons ainsi contribuer à la démocratisation de la classe affaires entre Nice et New-York."

Dominique Thillaud, président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "L’arrivée de La Compagnie et cette nouvelle offre de fréquences représentent une opportunité exceptionnelle pour tout le Territoire, qui renforce son attractivité auprès d’une clientèle à haut potentiel. En complément de notre liaison quotidienne sur l’aéroport JFK de New York, La Compagnie vient ajouter la desserte sur Newark : plus d’offres directes, plus de connections possibles à travers le monde et plus d’attractivité pour notre Territoire."





