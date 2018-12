La France commande trois Airbus A330 MRTT supplémentaires

Article publié le 16 décembre 2018 par David Dagouret

Ces apapreils viennent s'ajouter au 9 avions déjà commandés par la France.

La Direction générale de l’armement a passé auprès d’Airbus Defence and Space une commande ferme pour trois avions de ravitaillement et de transport multi-rôle Airbus A330 MRTT supplémentaires.

Les appareils, mis en service en France sous la dénomination Phénix, constituent la troisième et dernière tranche d’un contrat pluriannuel signé en 2014 par le ministère français de la Défense, prévoyant la fourniture de 12 A330 MRTT.

Le premier exemplaire a été livré en octobre, les autres suivront d’ici à fin 2023 selon un calendrier accéléré à la demande de la France.

Tous les A330 MRTT français sont équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 700, ainsi que de la perche caudale ARBS (Aerial Refuelling Boom System) d’Airbus et de nacelles de ravitaillement tuyau/panier sous voilure. Ils peuvent être aménagés de multiples façons et transporter jusqu’à 272 passagers. En version d’évacuation sanitaire, ils peuvent ainsi emporter le module de soin intensif français « Morphée » ainsi que dix patients et 88 passagers.

