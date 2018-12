LATAM Airlines atterrit à Tel Aviv

Article publié le 19 décembre 2018 par David Dagouret

Cette compagnie devient la seule compagnie aérienne reliant Israël à L'Amérique latine.

LATAM Airlines a atterri pour la première fois à l’aéroport international de Tel Aviv David Ben-Gourion, marquant le début de la desserte Santiago - Tel Aviv, via Sao Paulo. Cette nouvelle route est l’unique liaison aérienne directe entre l’Amérique latine et Israël.

Cette nouvelle liaison proposera trois rotations hebdomadaires : les lundis, mercredis et samedis au départ de Sao Paulo et les mardis, jeudis et dimanches au départ de Tel Aviv. Le vol LA712 décollera de Santiago du Chili à 21h05 et poursuivra son itinéraire à 23h00 depuis Sao Paulo pour atterrir à l’aéroport de Tel Aviv à 16h05 le lendemain. Au retour, le vol LA713 décollera du Terminal 3 de l’aéroport Ben-Gourion à Tel Aviv à 18h20 pour atterrir le lendemain à 05h35 à Sao Paulo et repartir à 7h30 afin d’atterrir à 10h45 à Santiago (heures locales).

LATAM Airlines assurera ses vols en Boeing 787 Dreamliner, offrant 213 sièges en classe économique et 30 sièges en Premium Business.

Claudia Sender, PDG de LATAM Airlines Brésil & Vice-Présidente Clientèle de LATAM Airlines Group a déclaré : "Nous sommes heureux d’inaugurer notre premier vol direct depuis Tel Aviv. Cet événement marque également l’arrivée de LATAM sur les cinq continents. En tant que compagnie aérienne, nous offrons la meilleure connectivité depuis et vers l’Amérique latine, et grâce à cette ligne directe, unique au monde, nos passagers ont désormais accès plus aisément à ce continent et à cette destination passionnante."

Yariv Levin, Ministre du Tourisme d’Israël a déclaré : "Nous inaugurons le premier vol direct entre l'Amérique latine et Israël. L'arrivée en Israël de LATAM Airlines, l'une des plus grandes compagnies d'Amérique du Sud, constitue une avancée décisive dans les liaisons aériennes entre Israël et le Brésil. Cela représente une véritable marque de confiance dans le potentiel touristique de la destination. Compte tenu de l'augmentation considérable du tourisme entrant en provenance d'Amérique latine, le développement de ce tourisme est un objectif clé. Dans ce cadre, le ministère met aussi en œuvre des actions de marketing innovantes, notamment le tournage en Israël d'un feuilleton populaire diffusé en Amérique. Je félicite la direction de LATAM Airlines pour l’ouverture de cette nouvelle liaison et je suis convaincu que l’excellente coopération entre nous continuera de porter ses fruits et de nouveaux records en matière de tourisme entrant en provenance du Brésil et de l’Amérique du Sud."

