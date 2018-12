LATAM Airlines lance une liaison Munich-Sao Paulo

Article publié le 4 décembre 2018 par David Dagouret

A partir de juin 2019, la compagnie d'Amérique Latine lancera une liaison direct entre Munich et Sao Paulo.

LATAM Airlines Group a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison entre l'Europe et l'Amérique latine, qui reliera la ville allemande de Munich à Sao Paulo et qui entrera en service le 26 juin 2019.

Cette nouvelle liaison sera opérée au rythme de quatre fréquences hebdomadaires en Boeing 767-300, d’une capacité de 191 passagers en classe économique et de 30 en Premium Business.

Les quatre vols hebdomadaires seront opérés les mardis, mercredis, vendredis et dimanches sur le vol LA8213, qui décollera de Munich à 20h15 (heure locale) et atterrira à Sao Paulo à 04h35 (heure locale) le lendemain, pour une durée de vol de 13h20.

Les vols retours de Sao Paulo (LA8212) décolleront les lundis, mardis, jeudis et samedis, avec un départ prévu à 23h25 (heure locale) de l’aéroport de Guarulhos et une arrivée à l’aéroport Franz-Josef-Strauß de Munich à 17h15 (heure locale) le lendemain, soit une durée de vol de 12h50.

Rodrigo Contreras Brain, PDG de LATAM Airlines en Europe a déclaré : "Nous sommes la compagnie aérienne qui relie le mieux l'Europe à l'Amérique latine et qui propose le meilleur réseau pour voyager ensuite au sein de l’Amérique du Sud avec plus de 120 destinations. Aucune autre compagnie aérienne n'offre nos connexions, ni ne dispose d’une telle diversité de vols et d'horaires."





