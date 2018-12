Le premier Airbus A380 ANA sort de peinture

Article publié le 13 décembre 2018 par David Dagouret

Le premier méga jumbo destiné à la compagnie japonaise est sorti de peinture, dévoilant ainsi sa livrée spéciale "tortue".

Le premier Airbus A380 destiné à la compagnie japonaise, All Airways Nippon (ANA) est sorti du hangar de peinture de Hambourg. Ce premier exemplaire destiné à ANA arbore une livrée spéciale d'une tortue marine hawaïenne, appelée "honu" en hawaïen, symbole de chance et prospérité.

ANA a commandé un total de trois Airbus A380 et chaque exemplaire présentera une tortue avec des couleurs et dessins différents. Le second appareil qui entrera en service en juillet 2019, arborera une livrée vert émeraude. Le troisième et dernier A380 ANA sera peint en orange.

ANA doit prendre livraison de ce premier A380, surnommé Flying Honu (tortue volante) en mars 2019. Le vol inaugural décollera de Tokyo-Narita pour rejoindre l'aéroport international Daniel K. Inouye à Honolulu le 24 mai 2019.

Yutaka Ito, Executive Vice President d'ANA a déclaré : "Nous sommes ravis de présenter le plus grand appareil de transport de passagers au monde et nous réjouissons de tout ce que cet appareil va pouvoir offrir à nos passagers sur la ligne Narita-Honolulu. L'Airbus A380 est un apport majeur à la flotte d'ANA et va permettre à nos passagers de rejoindre l'archipel d'Hawaï dans le plus grand confort. Les livrées originales ajoutent une touche personnelle qui fera de leur voyage un moment unique".





