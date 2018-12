Lockheed Martin et Airbus signent un protocole d’accord relatif au ravitaillement en vol

Article publié le 5 décembre 2018 par David Dagouret

Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord relatif au ravitaillement en vol, accord basé sur l'A330MRTT.

Lockheed Martin et Airbus ont signé un accord visant à explorer conjointement les opportunités de répondre au besoin croissant des clients militaires américains en matière de ravitaillement en vol.

Les deux entreprises souhaitent fournir des services afin de remédier aux déficits capacitaires identifiés et de satisfaire aux exigences des ravitailleurs de nouvelle génération, capables d’opérer dans les environnements complexes des futurs théâtres d’opérations.

La coopération des deux entreprises, basée sur l’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d’Airbus, doit permettre d’adresser un large éventail d’opportunités allant de besoins court terme en matière de ravitaillement en vol, par exemple sous forme d’une offre de services payants, à la conceptualisation du ravitailleur du futur.

Marillyn Hewson, Présidente-directrice générale de Lockheed Martin a déclaré : "Nos clients ont impérativement besoin de capacités de ravitaillement en vol fiables et modernisées afin de préserver leur capacité de projection et leur avantage stratégique », a déclaré . « En associant la force d’innovation et l’expertise d’Airbus et de Lockheed Martin, nous serons bien placés pour fournir à l’US Air Force et à ses alliés dans le monde entier les solutions de ravitaillement modernes requises pour relever les défis sécuritaires du 21e siècle."

Tom Enders, CEO d’Airbus a déclaré : "L’US Air Force mérite la meilleure technologie et la plus haute performance en matière de ravitaillement en vol, et c’est précisément ce que la formidable équipe industrielle regroupant Lockheed Martin et Airbus entend offrir."

Fernando Alonso, Directeur de Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space a quant à lui déclaré : "L’A330 MRTT a été adopté par douze pays à travers le monde. Largement éprouvées dans des opérations réelles, ses performances ont été saluées à maintes reprises par les grandes forces aériennes. Nous sommes convaincus que l’alliance du savoir-faire d’Airbus en matière de ravitailleurs et de la forte présence de Lockheed Martin aux États-Unis permettra de fournir des solutions extrêmement performantes, capables de répondre aux besoins actuels et futurs de l’armée américaine en matière de ravitaillement en vol."





