Lockheed Martin livre son 91e F-35 de l'année

Article publié le 21 décembre 2018 par David Dagouret

Le 20 décembre dernier, le constructeur américain a annoncé avoir livré 91 avions militaires F-35 pour l'annee 2018.

Lockheed Marin a livré, hier le 20 décembre 2018, son 91e appareil F-35. Avec 91 livraisons du F-35 sur l'année 2018, cela représente une augmentation de près de 40% de plus que l'année 2017 et de 100% par rapport à l'année 2016.



Pour l'année 2019, Lockheed Martin prévoit de livrer plus de 130 F-35 représentant une augmentation de 40%.



Le 91e F-35 qui a été livré, hier, est un F-35B qui a été reçu par l'U.S Marine Corps basé à Beaufort en Caroline du Sud. L'armée des Etats-Unis a reçu 54 F-35 sur l'année 2018. A ce jour, 355 F-35 ont été livrés dans plus de 16 Pays du monde entier, depuis le lancement du projet.

Liens commerciaux

Sur le même sujet