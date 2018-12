Lufthansa lance une liaison entre Biarritz et Munich

Article publié le 18 décembre 2018 par David Dagouret

Dès le 25 mai prochain, la compagnie allemande inaugurera cette nouvelle ligne.

Lufthansa a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre l'aéroport de Biarritz et celui de Munich. Cette liaison sera proposée entre le 25 mai prochain au 26 octobre 2019 à raison d'un vol par semaine.

Les horaires seront comme suit :

Vol Munich-Biarritz LH2224 départ le samedi à 17h00, arrivée à 19h05.

Vol Biarritz-Munich LH2225 départ le samedi à 19h40, arrivée à 21h45.

Didier Riché, Directeur de l’Aéroport Biarritz Pays Basque a déclaré : "Nous sommes heureux de pouvoir compter Lufthansa parmi les compagnies aériennes présentes à Biarritz et développer notre offre sur l’Allemagne avec un deuxième opérateur. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouveau partenariat et souhaiter le plein de succès de cette nouvelle ligne Biarritz – Munich."

Michael Gloor, Senior Director Sales de Lufthansa Group pour la France, le Luxembourg et les Pays-Bas a quant à lui déclaré : "Station balnéaire, idéalement située, entre océan Atlantique et Pyrénées, Biarritz complète parfaitement notre maillage régional sur le territoire français. Aujourd’hui, nous desservons 15 aéroports dans l’Hexagone, et offrons ainsi à nos clients français des vols au plus près de chez eux, avec un accès à notre réseau international, soit 271 destinations dans le monde. Avec la mise en place de cette nouvelle liaison, les voyageurs au départ de Biarritz accèdent désormais à l’Allemagne, plus facilement."





