Oneworld : Royal Air Maroc rejoint l’alliance

Article publié le 6 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie marocaine est la première compagnie africaine à rejoindre l'alliance.

Oneworld a annoncé, aujourd'hui que Royal Air Maroc rejoindra prochainement l'alliance. Cette élection a été annoncée lors de la réunion annuelle du Conseil de Direction, rassemblant à New York les dirigeants des 13 compagnies aériennes actuellement membres de oneworld. Royal Air Maroc devrait être officiellement intégrée à oneworld mi-2020, sa filiale régionale Royal Air Maroc Express, deviendra également membre affilié de oneworld.

Même si la compagnie sud-africaine Comair, franchise de British Airways, est membre affilié de l’alliance depuis son lancement en février 1999, Royal Air Maroc sera la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de oneworld. C’est également la première élection depuis 2012 pour l’alliance – même si Fiji Airways devient aujourd’hui le premier partenaire oneworld connect, nouvelle plateforme mise en place en juin dernier.

Rob Gurney, CEO de oneworld, a déclaré : "Lorsque nous avons dévoilé notre nouvelle plateforme oneworld connect en juin dernier, nous avons annoncé que oneworld ciblerait désormais les grandes compagnies aériennes ayant une présence significative sur le principal marché cible de l'alliance et fournissant des connexions entre les principaux centres d’affaires mondiaux. Royal Air Maroc est en train de devenir une compagnie aérienne d’envergure internationale, dont la base historique de Casablanca se développera pour devenir la principale porte d'entrée aérienne d’Afrique, tout en consolidant sa place de premier centre financier du continent."

Abdelhamid Addou, CEO de Royal Air Maroc, a commenté : "Royal Air Maroc est ravie et honorée d’avoir été invitée à être les ailes de oneworld en Afrique. Nous sommes impatients d’intégrer l’alliance afin d’offrir à nos clients, dès que possible, les services et les avantages de la meilleure alliance de compagnies aériennes au monde. Nous allons collaborer avec les meilleurs transporteurs aériens afin de faciliter l'accès aux voyageurs du monde entier à notre belle et historique région du monde. C’est sans aucun doute l’un des moments les plus importants de l’histoire de notre compagnie, riche de ses 60 ans d’existence et prête pour son voyage afin de devenir la première compagnie aérienne d’Afrique."

Les compagnies membres de oneworld sont : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines et SriLankan Airlines.

Liens commerciaux

Sur le même sujet