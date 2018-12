Qatar Airways lance un vol entre Doha et Da Nang

Article publié le 21 décembre 2018 par David Dagouret

La liaison sera opérée à raison de quatre vols par semaine en Boeing 787.

Qatar Airways a lancé le 19 décembre dernier, un vol entre Doha et Da Nang au Vietnam. Le vol QR994 est opéré en Boeing 787, il s'agit de la troisième destination de la compagnie qatarie vers le Vietnam.



Qatar Airways opèrera quatre vols hebdomadaires vers Da Nang en Boeing 787-8, configuré avec 22 sièges en Classe Affaires et 232 sièges en Classe Economique.



Les vols seront opérés comme suit :

Doha – Da Nang

lundis et samedis (QR 994) : départ 07h15 - arrivée à 18h05

mardis et jeudis (QR 996) : départ 20h10 – arrivée à 07h01 (J+1)

Da Nang - Doha

mardis et dimanches (QR 995) : départ à 00h50 - arrivée à 05h20

mercredis et vendredis (QR 997) : départ à 08h30 – arrivée à 13h00



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'étendre notre réseau au Vietnam avec l’ouverture de cette troisième ligne dans ce beau pays. L'ajout de Da Nang à notre réseau mondial démontre notre engagement envers l’Extrême-Orient, un marché très important pour Qatar Airways. Nous sommes impatients d’offrir aux passagers voyageant vers et depuis le centre du Vietnam, l'expérience de notre service primé et de nos différents produits. Avec 56 vols hebdomadaires à destination et en provenance du Vietnam, nous sommes très fiers de notre rôle de transporteur et de pouvoir faciliter les échanges, notamment commerciaux, entre les entreprises vietnamiennes et internationales."



M. Le Xuan Tung, Directeur Général Adjoint de Airports Corporation Vietnam et Directeur intérimaire de l’Aéroport international de Da Nang, a déclaré : "L’aéroport international de Da Nang est le troisième aéroport le plus important du Vietnam et constitue un véritable hub dans le centre du pays, à seulement deux kilomètres du centre-ville. Le lancement de ce vol direct renforcera la position de Da Nang en tant que pôle commercial et éducatif du centre du Vietnam. C’est une suite logique aux vols quotidiens lancés par Qatar Airways à destination de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville en janvier de cette année et nous apprécions le soutien de Qatar Airways envers notre pays."





