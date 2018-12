Royal Air Maroc reçoit son premier Boeing 737 Max

Article publié le 22 décembre 2018 par David Dagouret

Boeing a livré le premier Boeing 737 Max 8 à la compagnie marocaine, 10 jours après la livraison du premier B787-9.

Boeing a livré, aujourd'hui, le premier Boeing 737 Max à la compagnie Royal Air Maroc. L'appareil un Boeing 737 Max 8, est immatriculé CN-MAX, msn 60008 et arbore une livrée spéciale. Ce Boeing 737 Max 8 est équipé de deux moteurs Leap-1B du motoriste CFM International.

Rappelons que la compagnie nationale du Maroc a pris livraison de son premier Boeing 787-9, il y a dix jours et elle prendra livraison de trois 737 MAX 8 supplémentaires, ainsi que de trois 787-9, au cours des prochains mois.

Royal Air Maroc prévoit d’exploiter son 737 MAX 8 entre notamment Casablanca et Accra (Ghana), Lagos (Nigeria), Londres-Heathrow (Angleterre), Bologne (Italie) ou encore Paris (Orly et Roissy-Charles de Gaulle).

Abdelhamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc a déclaré : "Nous sommes heureux de recevoir le premier 737 MAX de notre compagnie, qui sera bientôt rejoint par trois autres aéronefs de la même famille. Les nouveaux appareils 737 MAX viennent renforcer notre flotte moyen-courrier qui constitue l’épine dorsale de la flotte de Royal Air Maroc. Le choix de cet avion s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie d’expansion et de modernisation continue de notre flotte. Cela intervient quelques jours seulement après l’annonce de l’invitation faite à Royal Air Maroc de rejoindre la plus prestigieuse Alliance Oneworld. Cela contribuera à renforcer davantage la position de leader sur le continent, pour notre pays et Royal Air Maroc."

Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes et du marketing de Boeing a déclaré : "Avec les Boeing 737 MAX et 787 Dreamliner, Royal Air Maroc dispose à présent des avions les plus performants sur les segments des monocouloirs et des gros porteurs de moyenne capacité. Cette combinaison hors pair d’efficience et de performance permettra à la compagnie nationale marocaine de développer son réseau et ses activités de façon rentable. Nous nous félicitons de franchir deux grandes étapes au cours du même mois avec Royal Air Maroc, un client de longue date de Boeing. Depuis 50 ans, nous avons l’honneur de voir cette compagnie prendre son envol avec les avions Boeing, et nous nous réjouissons d’écrire un nouveau chapitre de cette histoire commune."





