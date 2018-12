Ryanair lance une ligne entre Béziers et Bruxelles

Article publié le 21 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé le lancement d'une liaison entre Béziers et Bruxelles Charleroi à partir d'avril 2019.

Ryanair, compagnie low-cost, a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Béziers et Bruxelles Charleroi. Cette ligne sera opérée à raison de trois vols hebdomadaires à partir du mois d'avril 2019.



Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle ligne au départ de Béziers vers Bruxelles Charleroi avec un service de 3 vols hebdomadaires qui débutera en avril 2019 dans le cadre de notre programme d’été 2019. Pour célébrer l’annonce de cette nouvelle ligne, nous mettons des sièges en vente sur notre réseau à partir de 9,99 € pour voyager jusqu’en mars et disponibles à la réservation jusqu’au vendredi 21 décembre, minuit. Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite."



Gilles d’ETTORE, Président de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde a déclaré : "Nous nous félicitons de la confiance renouvelée de notre compagnie aérienne partenaire Ryanair avec l’annonce de cette nouvelle ligne en provenance de Bruxelles Charleroi en Belgique. Béziers Cap d’Agde propose désormais 8 liaisons en provenance d’Europe du Nord et de la France, ce qui va permettre d’accueillir de très nombreux touristes supplémentaires et générer de fortes retombées économiques et de nouveaux emplois dans les secteurs du tourisme et des services."





