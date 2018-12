TAP Air Portugal lance deux nouvelles liaisons vers les Etats-Unis

Article publié le 10 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie portugaise proposera une liaison vers Washington-Dulles et Chicago O’hare dès le printemps 2019.

TAP Air Portugal a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons aux Etats-Unis, Washington et Chicago O'hare. Ces deux nouvelles lignes seront desservies au départ de Lisbonne en Airbus A330-900neo. La compagnie portugaise a pris livraison de son premier Airbus A330-900neo en novembre dernier en tant que compagnie de lancement et devrait recevoir 19 autres A330neo d'ici la fin 2019.

TAP Air Portugal commencera, au départ de Lisbonne, par cinq vols aller-retour par semaine vers Chicago O’Hare le 1er juin 2019, puis cinq vols allers-retours hebdomadaires vers Washington-Dulles dès le 16 juin 2019.

Antonoaldo Neves, PDG de TAP a déclaré : "Nous desservons 10 villes au Brésil depuis le Portugal et pensons que nous pouvons atteindre le même nombre aux États-Unis. Nous prévoyons donc plusieurs nouvelles destinations en Amérique du Nord, qui est déjà le troisième marché mondial de TAP Air Portugal, et représente un fort potentiel de croissance. Notre réseau au départ de Lisbonne s'étend également. Nous desservons aujourd'hui 55 destinations en Europe et 17 en Afrique et la plupart de nos passagers voyagent avec TAP Air Portugal vers des destinations finales au-delà du Portugal."

En France, ces nouvelles destinations seront desservies au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Bâle-Mulhouse, via le hub de Lisbonne. Grâce au Portugal Stopover de TAP, les passagers pourront faire un stop à Lisbonne jusqu’à 5 nuits, en route vers les Etats-Unis, sans supplément tarifaire.

