TAP Air Portugal lance une liaison vers San Francisco

A partir de juin 2019, la compagnie portugaise lancera une nouvelle ligne vers San Francisco.

TAP Air Portugal a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne vers San Francisco. San Francisco sera la 8e destination de TAP Air Portugal en Amérique du Nord et la 3e nouvelle destination aux États-Unis en 2019.

Les vols de TAP Air Portugal vers San Francisco commenceront le 10 juin et compteront cinq vols hebdomadaires : les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les vols partiront de Lisbonne à 10h00 et arriveront à San Francisco à 14h40 (heure locale). Dans la direction opposée, le départ sera à 16h10 pour arriver à Lisbonne à 11h25, le lendemain. Cette liaison sera opérée en Airbus A330.

Antonoaldo Neves, CEO de TAP Air Portugal a déclaré : "TAP Air Portugal poursuit son plan d'expansion aux États-Unis. Nous savons qu'il reste encore un long chemin à parcourir, mais nous sommes encore plus près de faire de ce marché l'un des plus pertinents pour TAP Air Portugal, avec le Brésil".

Ivar C. Satero, Directeur de l'Aéroport International de San Francisco a déclaré : "Nous sommes fiers que TAP Air Portugal ait choisi SFO pour ses projets de croissance sur la côte ouest des États-Unis. Nous partageons la passion de TAP Air Portugal pour faire du voyage aérien une expérience agréable, et les voyageurs de la Baie de San Francisco peuvent envisager un nouveau moyen facile et économique de voyager au Portugal et au-delà."





