Transavia lance une liaison entre Nantes et Tunis

Dès le 2 avril 2019, la compagnie française lancera une nouvelle ligne vers la Tunisie depuis Nantes.

Transavia lancera dès le 02 avril prochain, une nouvelle liaison entre Nantes et Tunisie à raison de 2 vols hebdomadaires. Le prix d'appel des billets pour cette nouvelle liaison est de 49 euros. La liasion sera effectué en Boeing 737.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré :"Tout juste 2 mois après les annonces faites à Nantes à la fin de l’été 2018, nous nous réjouissons de proposer une nouvelle ligne vers Tunis à nos passagers pour l’été 2019 ! Cette nouveauté confirme l’accueil chaleureux des Nantais pour nos dessertes vers les côtes méditerranéennes et notamment vers la Tunisie. Nous avons transporté 2,8 millions de passagers depuis le début de nos opérations à Nantes et nous fixons comme objectif d’en faire voyager 1 million supplémentaire pour 2019, en un an seulement."

François Marie, directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports a déclaré : "Nous sommes heureux de renforcer l’offre vers Tunis au départ de l’aéroport Nantes Atlantique. Cette nouvelle desserte pour Transavia confirme une fois de plus le développement de la compagnie sur le bassin méditerranéen et notre rayonnement international. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec notre partenaire historique depuis 2010 !"





