Turkish Airlines lance une liaison vers la Zambie

Article publié le 20 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie turque lance une liaison vers Lusaka, la 55e destination en Afrique.

Turkish Airlines ajoute Lusaka à son réseau, devenant ainsi la 55ème destination vers Afrique. Les vols Turkish Airlines à destination de Lusaka seront opéré 2 fois par semaine via l’aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie.

Kerem Sarp, Vice-Président Sénior des Ventes Turkish Airlines, a déclaré : "Aujourd’hui nous avons étendu notre réseau en Afrique à 55 destinations. Turkish Airlines souhaite continuer à étendre son réseau en Afrique. Ainsi, l’un de nos principaux objectifs est de promouvoir nos services de qualité dans le monde entier et de créer des ponts entre les différentes cultures. Nous sommes ravis de desservir la Zambie, un pays d’une splendeur inouïe et de rendre plus facilement accessibles les Chutes Victoria grâce au service de Turkish Airlines"

Les vols seront effectués comme suit :

Liens commerciaux

Sur le même sujet