Vueling lance une liaison Paris-Porto

Article publié le 20 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe IAG a annoncé le lancement d'une liaison vers Porto depuis l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Vueling, compagnie low-cost du groupe IAG, a annoncé le lancement d'une liaison vers Porto depuis l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Cette nouvelle au départ de CDG sera proposée dès le mois d'avril 2019 à raison de 3 fois par semaine. La compagnie espagnole a annoncé qu'un troisième Airbus A320 sera basé sur l'aéroport de Paris CDG.

Bruno Besnehard, Directeur général de Vueling en France, a déclaré : "Nous sommes fiers de poursuivre notre croissance pour la prochaine saison estivale dans les 13 aéroports français dans lesquels nous sommes présents, et particulièrement à Paris, ville au cœur de notre stratégie. En témoigne notre 3e avion basé à l’aéroport Charles-de-Gaulle, en plus des 4 autres que nous avons déjà sur Paris-Orly. Enfin, pour mieux répondre aux besoins de nos consommateurs et leur offrir un service de qualité, nous réorganisons notre réseau à Paris en densifiant notre réseau au départ de Paris-Orly et en ajoutant des destinations au départ de Charles-de-Gaulle"





