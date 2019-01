Aer Lingus a une nouvelle livrée

Article publié le 24 janvier 2019 par David Dagouret

Le 17 janvier dernier, la compagnie irlandaise a dévoilé une nouvelle identité visuelle, plus euro white.

Aer Lingus a dévoilé, le jeudi 17 janvier, une nouvelle image de marque un logo actualisé et de nouvelles couleurs pour ses appareils. Cette nouvelle livrée se veut plus euro white que l'ancienne qui avait été lancée il y a environ 20 ans.

Le nouveau logo conserve l’embléme du trèfle mais le revisite en l’inclinant et en ajoutant des feuilles en forme de cœur. Le nouveau design des appareils Aer Lingus comporte quatre trèfles : le premier étant intégré au nouveau logo, le second sur la queue de l’appareil, un troisième sur la porte d’embarquement et un dernier sur la pointe des ailes.

La police du nouveau logo Aer Lingus devient « diodrum » et la couleur dominante passe au bleu sarcelle. Le fuselage des avions Aer Lingus sera plus blanc avec un empennage bleu sarcelle.

Le rafraîchissement de son image de marque fait partie de sa stratégie de croissance qui prévoit d’augmenter sa flotte transatlantique de 17 à 30 appareils d’ici 2023. En outre, la compagnie irlandaise prévoit d’augmenter sa flotte d’Airbus A330 à 16 appareils (contre 13 en 2017) et d’investir dans 14 nouveaux appareils A321 LR pour davantage de capacité vers l’Amérique du Nord et en Europe.

Sean Doyle, Chief Executive Officer d’Aer Lingus a déclaré: "Aer Lingus est une success story irlandaise moderne à l’échelle internationale, bâtie sur le dur labeur, l’esprit d’initiative et l’engagement de nos employés. Nous sommes ravis de dévoiler aujourd’hui notre nouvelle image de marque, qui intervient 20 ans après le dernier investissement d’Aer Lingus dans ce domaine et qui reflète notre positionnement en tant que compagnie moderne et contemporaine. Aer Lingus a connu un succès exceptionnel au cours des dernières années avec l’ajout de nouvelles liaisons, de nouveaux appareils, de nouveaux recrutements et de nouvelles opportunités pour les employés et les clients. La nouvelle image de marque reflète une compagnie qui relie les habitants de Montréal à Marseille, en passant par Berlin, Boston, Cork et la Croatie. Le bénéfice pour l’Irlande d’être la plaque tournante de telles connexions est considérable et nous, chez Aer Lingus, sommes déterminés à développer ce potentiel pour l’Irlande. Nous avons des plans ambitieux pour le futur et les années à venir, et nous sommes conscients des challenges induits par l’industrie moderne. Par conséquent, l’investissement dans notre nouvelle identité de marque et nos nouvelles couleurs, nos nouveaux uniformes qui seront dévoilés plus tard dans l’année, et l’expansion de notre flotte sont considérés comme des investissement sur le futur d’Aer Lingus pour nous permettre d’atteindre notre ambition de devenir le transporteur majeur sur l’Atlantique Nord."





