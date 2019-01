Aigle Azur lance une ligne entre Marseille et Moscou

Article publié le 14 janvier 2019 par David Dagouret

Dès le 27 mars prochain, la compagnie française lancera cette nouvelle liaison.

Aigle Azur a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne directe entre Marseille et Moscou-Domodedovo à raison de 2 vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches et ce à partir du 27 mars 2019.

Ces vols seront opérés en Airbus A320 configurés en bi-classe disposant de 12 sièges affaires et 168 sièges économiques.

Les vols seront effectués comme suit :

Vol ZI505 les jeudis et Dimanches départ de Marseille à 21h30 et arrivée à Moscou à 02h25 (+ 1 jour)

Vol ZI506 les lundis et vendredis départ de Moscou à 03h30 et arrivée à Marseille à 06h30

Tiago Martins, Directeur Commercial & Marketing d’Aigle Azur a déclaré : "Cette nouvelle ligne directe à destination de Moscou permet une nouvelle fois à Aigle Azur de renforcer sa présence sur la Russie. Il était logique pour nous de proposer aux habitants de la région Sud une nouvelle option de voyage vers la capitale russe, pôle urbain et d’affaires à fort potentiel économique et touristique et de permettre aux voyageurs de profiter d’une grande flexibilité. Ce renfort vers la Russie s’ancre dans la continuité de la stratégie de développement initiée par notre Président Frantz Yvelin et vient compléter notre programme de vols vers l’aéroport de Moscou déjà établi au départ de notre base d’Orly."

Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré : " Aigle Azur est un partenaire historique et privilégié de l’aéroport Marseille Provence depuis de nombreuses années. Proposer aujourd’hui une ligne directe vers Moscou, la 9ème destination d’Aigle Azur au départ de sa base à l’aéroport Marseille Provence, est un signe fort donné par la compagnie qui ne cesse de se développer. De plus, cette ouverture de ligne s’inscrit dans la stratégie de développement des liens touristiques et économiques entre Marseille et Moscou, stratégie portée par l’ensemble des acteurs du territoire, parmi lesquels la ville de Marseille, la Métropole Aix Marseille Provence et la Région Sud."





