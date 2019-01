Air Caraïbes créé une direction expérience client

Article publié le 22 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé la création d'un nouvelle direction consacrée à l'expérience client.

Air Caraïbes a annoncé, ce jour, qu'elle avait lancé depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle direction consacrée à l'expérience clientelle. Le directoire de la compagnie française, présidé par Patrick Malval, a donc décidé de créer ce département transverse afin de porter la voix du client et de remettre le client au cœur de la stratégie de l’entreprise.



Placée sous la direction de Coralie Beaupied, cette nouvelle Direction a pour mission d’élaborer une feuille de route "customer centric" afin de proposer des améliorations dans le parcours client et dans les interactions de la compagnie avec ses clients.



Patrick Malval, Président du Directoire d’Air Caraïbes, a déclaré : "L’expérience de nos clients, de la réservation au service après-vente est notre priorité absolue. La création de cette Direction nous paraissait indissociable de notre volonté de proposer à nos passagers de nouvelles expériences de voyage innovantes aux couleurs et à l’image de notre compagnie."





