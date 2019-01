Air France : vers la fin de Joon

Article publié le 10 janvier 2019 par David Dagouret

Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM a décidé de mettre fin à la compagnie low-cost créée en 2017.

Aujourd’hui, Air France a annoncé qu'un nouvel accord entre Air France et ses personnels navigants commerciaux avait été signé suite aux discussions catégorielles menées depuis plusieurs semaines avec les représentants des personnels navigants commerciaux.

Benjamin Smith a déclaré : "Je suis très heureux de ce nouvel accord équilibré, qui représente l'aboutissement des discussions catégorielles avec nos personnels navigants commerciaux. En collaboration avec la SNPNC, l’UNAC, et l'UNSA-PNC, nous avons été en mesure de résoudre de nombreuses préoccupations de nos PNC, tout en travaillant simultanément à aligner leurs intérêts sur ceux d'Air France. Avec cet accord, je souhaite que la confiance et le dialogue entre Air France et tous nos collaborateurs continuent de s’améliorer, car je crois profondément que c’est par l'adhésion de tous que nous deviendrons un leader mondial. "

Lors de cet accord, le groupe Air France a également et surtout annoncé que la marque Joon allait disparaître. La compagnie low-cost "joon qui a été lancé en 2017 a été, dès sa création mal comprise les clients, par les salariés, par les marchés, par les investisseurs et pour ces raisons, Air France a décidé de réintégrer les salariés et les avions au sein de la maison mère Air France.

Tous les vols Joon actuellement vendus ou à la vente seront pour l'instant assurés par Joon jusqu’à la finalisation du projet puis repris par Air France mais aucune date précise n'a été donné par la compagnie française.

Liens commerciaux

Sur le même sujet