Boeing et Sikorsky ont présenté les images du premier SB>1 Defiant

Article publié le 8 janvier 2019 par David Dagouret

Le 26 décembre dernier, les deux constructeurs ont présenté les premières images de l'hélicoptère SB>1 Defiant.

Sikorsky et Boeing ont dévoilé le 26 décembre dernier, les premières images de l'hélicoptère SB>1 Defiant. Cet hélicoptère a été conçu conjointement par les deux entreprises dans le cadre du programme de démonstrations technologiques multi-rôles conjoints demandées par l'armée américaine.

D'après Sikorsky et Boeing, le SB>1 Defiant pourra voler à une vitesse deux fois plus élevée que les hélicoptères classique et offrant une agilité et une maniabilité plus importante. Le SB>1 Defiant possède deux rotors sur le dessus ainsi qu'une hélice de propulsion à l'arrière.

L'hélicoptère participera au programme de démonstration de technologies multi-rôles commun de l'armée. Le SB>1 Defiant aidera l’armée de terre à définir les exigences applicables aux nouveaux hélicoptères utilitaires qui devraient entrer en service au début des années 2030.

Liens commerciaux

Sur le même sujet