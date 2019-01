Delta Air Lines commande 15 Airbus A220 supplémentaires

Article publié le 9 janvier 2019 par David Dagouret

La commande totale d'A220 par la compagnie américaine s'élève maintenant à 90 appareils.

Delta Air Lines et Airbus ont signé, aujourd'hui, un contrat pour l'acquisition de 15 Airbus A220 supplémentaires. La commande totale d'A220 par la compagnie américaine s'élève maintenant à 90 appareils.

Les commandes supplémentaires portent sur les modèles A220-300 qui sont les premiers commandés par la compagnie aérienne qui a également converti plusieurs commandes précédentes d’A220-100 en A220-300 portant ainsi à 50 le nombre d’A220-300 commandés.

Gil West, Chief Operating Officer de Delta a déclaré : "Ces A220 supplémentaires, qui permettront à Delta de poursuivre le renouvellement stratégique de sa flotte et d’améliorer encore l’expérience client, représentent un excellent investissement pour nos clients, nos employés et nos actionnaires pour les dix prochaines années. Nous sommes impatients de réceptionner notre premier A220-300 sur la chaîne d’assemblage d’Airbus à Mobile en l’Alabama dès 2020."

Airbus produira les A220-300 aux États-Unis sur une nouvelle chaîne d’assemblage à Mobile, Alabama. La construction du bâtiment, qui jouxtera l’actuelle usine d’assemblage de l’Airbus A320, débutera fin janvier.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus a quant à lui déclaré : "Delta accorde depuis toujours une attention particulière à l’expérience passager, et l’A220 s’inscrit parfaitement dans cette philosophie. Il vous suffit de jeter un coup d’œil à la cabine A220 de Delta pour constater qu’elle établit une nouvelle référence pour les vols court-courrier. L’A220 apportera aux passagers un niveau de confort et de commodité qui leur fera retrouver le plaisir de voler, tout en répondant aux exigences élevées de Delta en matière d’efficience et de fiabilité."





