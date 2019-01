Ewa air reçoit deux nouveaux ATR

Article publié le 4 janvier 2019 par David Dagouret

Le 28 décembre dernier, la compagnie mahoraise a reçu ses deux ATR 72-600 lors d'une cérémonie à Toulouse.

Une cérémonie de livraison a eu lieule 28 décembre dernier, au siège du constructeur ATR à Toulouse pour deux ATR 72-600 aux couleurs de la compagnie Ewa Air, en présence de Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral et Président de Ewa Air, et de Ayub Ingar, Directeur Général Délégué de Ewa Air.

Les deux avions ont décollé le samedi matin, le premier à 9h15 et le second à 9H25, pour un vol de convoyage à destination de Mayotte en passant par Malte, Assouan et Addis Abbeba.

Le premier appareil, immatriculé F-OJZA, s'est posé à 12h55 heure locale et le second, immatriculé F-OJMZ, à 13h10 heure locale lundi 31 décembre 2018. Les deux nouveaux appareils d'Ewa Air ont été accueillis avec le traditionnel "WaterSalute" des pompiers de l'Aéroport de Dzaoudzi.

Le premier appareil, F-OJZA, a fait son tout premier vol commercial le mercredi 2 janvier 2018 sur la liaison Mayotte - Diego - Nosy Be. Le second, F-OJMZ, fera quant à lui son premier vol, aujourd'hui, vendredi 4 janvier entre Mayotte et Majunga à Madagascar.

