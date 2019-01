Finnair renforce sa présence vers le Japon

Article publié le 15 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a annoncé l'ouverture d'une liaison vers Sapporo.

Finnair a annoncé l'ouverture d'une nouvelle route japonaise pour la saison hiver 2019/2020. La compagnie aérienne desservira la ville de Sapporo au Japon à raison de 2 vols hebdomadaires à partir du 15 décembre 2019 et jusqu’au 27 mars 2020.

Christian Lesjak, Senior Vice President, Network and Resource Management a déclaré : "Le Japon est un marché clé pour Finnair et nous sommes ravis d'ajouter Sapporo à notre réseau. Avec cette nouvelle destination, Finnair sera la seule compagnie aérienne européenne à assurer une liaison régulière vers Sapporo. Avec cinq grandes villes japonaises au sein de notre réseau, nous sommes désormais le plus grand transporteur européen à desservir le Japon."

