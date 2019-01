La Côte d'Ivoire commande un Airbus C295

Article publié le 21 janvier 2019 par David Dagouret

Le 21 janvier 2019, la Côte d'Ivoire a passé une commande d'un C295 et deviendra le 28e pays à exploiter ce type d'avion.

Le ministère ivoirien de la Défense a passé auprès d’Airbus une commande ferme portant sur un avion de transport moyen C295. Avec cette nouvelle commande, la Côte d’Ivoire est le 28e pays à exploiter le C295. Airbus Defence and Space a vendu 91 appareils dans 17 pays d’Afrique.

Bernhard Brenner, Directeur Ventes et Marketing d’Airbus Defence and Space, a déclaré : "Le C295 a démontré ses performances exceptionnelles dans les conditions extrêmes propres à l’Afrique subsaharienne. Cet appareil changera la donne pour la Côte d’Ivoire, et nous sommes vraiment fiers que notre famille C295 compte désormais un nouvel opérateur."





