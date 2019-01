L'aéroport de Nice enregistre une croissance record en 2018

Article publié le 4 janvier 2019 par David Dagouret

Pour la huitième année consécutive, l'aéroport de Nice Côte d'Azur a enregistré une hausse du trafic passager de 4,1%.

L’aéroport Nice Côte d’Azur a enregistré, pour la huitième année consécutive, un trafic passagers en hausse. En 2017 le trafic passagers avait enregistrés 13 millions de voyageurs et pour l'année 2018, l'aéroport de Nice Côte d'Azur a enregistré 13,85 millions soit une augmentation de près de 4.1 %. Parallèlement, Nice Côte d’Azur a accueilli moins de mouvements d’avion au cours de l’année écoulée. Cette apparente contradiction s’explique par l’attractivité de la destination qui permet aux compagnies de réaliser des taux de remplissage record, pouvant atteindre 99% au plus fort de l’été.

Au cours de l’été 2018, Nice Côte d’Azur a atteint le nombre de 117 destinations directes, dont 17 nouveautés. Une croissance des liaisons qui aura été poursuivie au cours de la saison Hiver, marquée par 12 nouveautés. La croissance du trafic passagers au cours des cinq mois de la saison Hiver (+7,8% versus 2017) aura été supérieure à celle de la saison Eté (2,6% versus 2017).

Dominique Thillaud, président du directoire d'Aéroports de la Côte d'Azur a déclaré : "Notre stratégie est clairement d’offrir aux passagers une escale qualitative et compétitive, vers un maximum de destinations à travers le monde. Notre conviction est que l’accroissement du trafic aérien et la saturation du ciel français justifient de repenser le modèle ultra-centralisé qui prédomine, comme c’est déjà le cas dans tous les grands pays européens. Cette orientation est non seulement pertinente d’un point de vue économique, mais aussi environnemental car elle va permettre de réduire les distances parcourues et les durées de rotation."





