L’Airbus A330neo de TAP Air Portugal a effectué son premier vol commercial

Le 15 décembre dernier, l'A330neo de la compagnie portugaise a effectué son premier vol commercial entre Lisbonne et Sao Paulo.

L’Airbus A330-900neo immatriculé CS-TUB, nommé D. João II, Príncipe Perfeito, a effectué son premier vol commercial entre Lisbonne et Sao Paulo sous le numéro de vol TP088. L'appareil a décollé de l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne à 10h57 et a atterri à l'aéroport Guarulhos de São Paulo au Brésil à 18h27 (heure locale) après une durée de vol 11 heures et 25 minutes.

TAP Air Portugal est la compagnie de lancement de l'Airbus A330-900neo et d'ici fin 2019, TAP Air Portugal recevra plus de 19 avions Airbus A330-900neo.

Antonoaldo Neves, PDG de TAP Air Portugal a déclaré : "Aujourd'hui est un jour important pour TAP Air Portugal et pour l'aviation, pour le Portugal et pour le Brésil, qui est pour la première fois la destination d'un vol commercial inaugural d'un vol long-courrier. TAP Air Portugal s’inscrit dans l'histoire en tant que première compagnie aérienne au monde à piloter l'avion le plus efficace et le plus confortable qui soit. La compagnie aérienne est également une pionnière en matière de messagerie texte Wi-Fi illimitée sur les vols transatlantiques."





