Le Boeing 777 vendu à 2 000 exemplaires

Article publié le 8 janvier 2019 par David Dagouret

Le constructeur américain a annoncé que le programme 777 avait dépassé le cap des 2000 unités vendus depuis son lancement.

Boeing vient d'annoncer que le programme du Boeing 777 avait dépassé le cap des 2 000 exemplaires commandés. En décembre 2018, BOC Aviation et plusieurs clients non identifiés ont passé 17 commandes nettes, portant à 51 le nombre de Boeing 777 commandés en 2018, soit 2 013 unités au total depuis le lancement du programme.

Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes et du marketing de Boeing a déclaré : "Le 777 continue de séduire les passagers du monde entier tout en générant une croissance rentable pour nos clients, ce qui se traduit par une forte demande en faveur de cet appareil. La longévité de l’actuel 777 assure une excellente transition vers le nouveau 777X, un modèle qui augmentera encore les performances, l’efficacité économique et la distance franchissable du Triple 7. Compte tenu de l’imminente vague de remplacement qui va toucher le segment des avions gros porteurs, le 777 dispose de solides arguments pour tirer parti de sa position de leader sur le marché des avions long-courrier et accompagner le développement des connexions aériennes à travers le monde."

