L'Espagne modernise ses Boeing Chinook CH-47

Article publié le 7 janvier 2019 par David Dagouret

Boeing et l'armée espagnole ont signé un contrat pour la modernisation des hélicoptères Chinook.

Boeing et l'Espagne ont signé un contrat pour la modernisation des 17 hélicoptères CH-47D Chinook espagnols en une nouvelle configuration de modèle F. Les nouveaux Chinook espagnols diposeront ainsi des nouvelles fonctionnalités telles que le système de contrôle de vol automatique et numérique, le système d'architecture avionique commune et une manutention avancée du fret pour aligner la flotte de ce pays sur celle d'autres pays.

Les livraisons des nouveaux hélicoptères Chinook CH-47F espagnole débuteront en 2021.

