Nice Côte d’Azur accueillera Kuwait Airways

Dès l’été 2019, la compagnie du Koweït se posera sur l'aéroport de Nice deux fois par semaine.

A compter du 3 juin et jusqu’au 12 septembre, Kuwait Airlines proposera deux liaisons hebdomadaires avec Nice, les lundis et jeudis. Depuis Nice, le vol sera direct depuis le terminal 1 jusqu’à Koweït avec un décollage programmé à 18h15. Depuis Koweït, une escale commerciale aura lieu à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, où les passagers pour Nice resteront dans l’avion. L’atterrissage est prévu à 17h15. Les vols seront opérés avec des Boeing 777-300 composés de 290 places Eco, 36 Business et 8 First.

Dominique Thillaud, président du directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Cette nouvelle liaison internationale de/vers Koweït conforte notre dynamisme et notre spécificité pour les vols long-courriers. Elle représente une grande opportunité pour le développement économique de notre Territoire, avec des passagers de tourisme à hauts potentiels, et participe activement au renforcement de l’attractivité de la Riviera à travers le monde."





