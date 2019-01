Qatar Airways investit dans China Southern Airlines

Article publié le 3 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie qatarie a annoncé l’acquisition de 5% du capital de la compagnie chinoise.

Le Groupe Qatar Airways Q.C.S.C. a annoncé l'acquisition sur le marché de certaines actions A et H de China Southern Airlines Company Limited, le 28 décembre dernier portant la participation globale de Qatar Airways à environ 5,00% du capital social total de China Southern Airlines. Cette prise de participation s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la compagnie qatarie auprès de compagnies aériennes.

M. Ali Shareef Al Emadi, Chairman de Qatar Airways, a déclaré : "Il s’agit d’une étape importante de notre stratégie d’investissement dans la plus grande compagnie aérienne opérant sur l'un des marchés de l'aviation les plus dynamiques du monde."

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a quant à lui déclaré : "China Southern Airlines est l’une des compagnies aériennes les plus prestigieuses du marché intérieur chinois et un acteur important du marché mondial, avec un potentiel de coopération conséquent sur le long-terme. La complémentarité de nos forces et ressources nous permet d’établir une collaboration à long terme qui offrira des avantages aux passagers de nos deux compagnies. Cet investissement témoigne clairement de l’engagement continu de Qatar Airways à relier les voyageurs des quatre coins du monde de manière optimale. Qatar Airways espère ainsi approfondir ses relations avec cette grande compagnie qu’est China Southern Airlines et continuer à développer la connectivité mondiale en offrant de nouvelles possibilités de voyages aux peuples du monde entier."

Cet investissement vient renforcer la stratégie de Qatar Airways, qui incluait déjà un investissement de 20% dans International Airlines Group, 10% dans LATAM Airlines Group, 49% dans Air Italy et 9,99% dans Cathay Pacific.

Liens commerciaux

Sur le même sujet