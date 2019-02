Ryanair achète Laudamotion

Article publié le 31 janvier 2019 par David Dagouret

Le 29 janvier dernier, la compagnie irlandaise a annoncé l'achat à 100% de la compagnie autrichienne.

La compagnie autrichienne, Laudamotion, a annoncé le 29 janvier 2019, que Ryanair avait complété l'achat de participation de 100% dans Laudamotion GmbH de NL Holdings. Laudamotion est devenu une filiale à 100% de Ryanair Holdings Plc.

Avec cette annonce le groupe a annoncé également que la flotte de Laudamotion allait passer à 25 avions dès été 2019 et que la compagnie avait signé un accord avec une société de leasing pour augmenter cette même flotte à 30 appareils pour l'année 2020.

Dès cet été, Laudamotion aura 4 hubs en Europe, Vienne avec 8 avions, Düsseldorf avec 7 avions, Stuttgart avec 3 avions et Palma de Majorque avec 2 avions. Le détail des nouvelles routes de Vienne, Stuttgart, Düsseldorf et Palma de Majorque seront annoncés le mois prochain.

Andreas Gruber directeur de Laudamotion a déclaré : "Avec le soutien de Ryanair, Laudamotion devrait croître fortement au cours des trois prochaines années, jusqu’à transporter 10 millions de passagers par an. Nous publierons le détails des vols pour l'hiver 2019 dès que nous aurons terminé les négociations avec les aéroports. Notre programme pour l'été 2019 nous permettra de transporter 6 millions de passagers la deuxième année, soit un taux de croissance de 50% par rapport aux 4 millions transportés la première année, tout en continuant d’offrir à nos clients de Vienne, Stuttgart, Düsseldorf et Palma les tarifs les plus bas en matière de transport aérien, à bord d’une flotte de jeunes avions Airbus bénéficiant d’un large attrait pour les passagers et d’un excellent service Lauda."

Liens commerciaux

Sur le même sujet