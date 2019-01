Ryanair lance deux nouvelles lignes depuis Bordeaux

Article publié le 25 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie low cost a annoncé le lancement de la ligne Bordeaux-Faro et Bordeaux-Malaga.

Ryanair, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles lignes au départ de Bordeaux vers Faro à raison de 2 vols hebdomadaires à partir de juillet et Malaga à raison de 3 vols hebdomadaires à partir de juin, dans le cadre du programme d’été 2019 de Ryanair.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer deux nouvelles lignes au départ de Bordeaux vers Faro et Malaga, qui opéreront respectivement avec un service de deux et trois vols hebdomadaires, dans le cadre de notre programme d’été 2019 à Bordeaux. Pour célébrer l’annonce de ces nouvelles lignes, nous offrons jusqu’à 20% de réduction sur les vols aller-retour sur notre réseau européen, pour voyager d’avril à juin et disponibles à la réservation jusqu’au dimanche 27 janvier, minuit. Étant donné que ces tarifs incroyablement bas seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite."





