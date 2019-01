Ryanair lance une liaison entre Tarbes-Lourdes et Lisbonne

Article publié le 13 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost débutera cette nouvelle liaison en avril prochain.

Ryanair a annoncé le 11 janvier dernier le lancement d'une nouvelle liaison reliant l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Lisbonne pour l'été 2019. Cette ligne débutera en avril et sera opérée deux fois par semaine. Cette nouvelle ligne vient s’ajouter à la nouvelle liaison précédemment annoncée entre Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Dublin. Ryanair opèrera cet été un total de 6 lignes au départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, y compris des liaisons vers Londres, Cracovie, Milan et Rome.

Les vols seront opérés comme suit :

Départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées chaque mardi et samedi à 15H50 - arrivée à Lisbonne à 16H40

Départ de Lisbonne chaque mardi et samedi à 12H35 - arrivée à Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 15H25

Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle ligne entre Tarbes-Lourdes et Lisbonne qui opérera à partir d’avril 2019 avec un service de vols par semaine, dans le cadre de notre programme d’été 2019 à Tarbes-Lourdes. Ce nouveau service sera la sixième liaison exploitée par Ryanair depuis l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées l’été prochain et la deuxième nouveauté pour l’été 2019, avec d’autres destinations passionnantes telles que Dublin, Cracovie, Londres, Milan et Rome."





