S7 Airlines lance une liaison entre Moscou et Nice

La compagnie russe lancera sa nouvelle ligne dès le 28 avril prochain.

S7 Airlines a annoncé qu'elle lancera une nouvelle liaison entre Moscou et Nice du 28 avril au 6 octobre prochain. La compagnie russe opèrera entre 5 et 6 vols hebdomadaires entre Nice et Moscou-Domodedovo. Cette liaison sera opérée en Airbus A320 de 158 places pour des arrivées à Nice tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, à 11h05 et des départs à 14h15.

Avec l’arrivée de S7, Nice Côte d’Azur totalisera au cours de l’été 2019 36 vols par semaine vers la Russie, contre 29 au cours de l’été 2018, et proposera 14% de sièges en plus à 300 000 unités. Dans le détail, 29 vols auront pour destination Moscou et 7 Saint-Pétersbourg, contre 6 l’an dernier, l’aéroport annonçant une fréquence additionnelle avec Rossiya Airlines.

Dominique Thillaud, président du directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nice Côte d’Azur poursuit le développement de ses liaisons long-courrier au bénéfice des azuréens comme du Territoire qui, d’année en année, tire parti de l’arrivée de voyageurs internationaux hautement contributifs. Cette nouvelle route conforte notre position de deuxième plateforme aéroportuaire de France et répond à la nécessité croissante de décentraliser le ciel français."





