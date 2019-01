Safran motorise le Bell Nexus

Article publié le 9 janvier 2019 par David Dagouret

Bell a officiellement dévoilé le Nexus lors du CES de Las Vegas.

Le Nexus a été officiellement dévoilé par Bell au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. L’ensemble propulsif de cet aéronef multi rotors à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), capable de produire plus de 600 kWe a été testé au banc en juin 2018 à une puissance de 100 kWe, et fera l’objet de nouveaux essais au sol d’ici un an.

Jean-Baptiste Jarin, Chef du Programme des systèmes de propulsion hybride chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "Ce partenariat avec Bell dans le domaine de la mobilité à la demande est une opportunité stratégique pour Safran. Nexus est le premier véhicule de ce nouveau genre, il ouvre les portes de nouveaux marchés et de nouvelles missions. Conscient des enjeux, et partageant une vision commune avec Bell, nous concentrons maintenant nos travaux sur la réalisation du premier vol."

Scott Drennan, Directeur de l’innovation de Bell a quant à lui déclaré : "Dévoiler le Nexus au grand public au CES en compagnie de nos partenaires est particulièrement enthousiasmant pour Bell. Le nom de Nexus reflète l’étroite connexion entre transport, technologie, confort et facilité d’usage, qui caractérise ce véhicule. Nous sommes heureux de poursuivre avec Safran le développement des technologies qui permettront au Nexus de devenir une réalité."

Le Système de Propulsion Hybride Electrique (SPHE) fonctionne avec une distribution de l’énergie thermique et électrique selon les différentes phases de vol, vers plusieurs rotors. Il se compose de trois sous-systèmes : un système de génération de l’énergie avec un turbogénérateur et des batteries, un système de gestion de la puissance électrique et des moteurs électriques qui assurent la portance et la propulsion.

Liens commerciaux

Sur le même sujet