Safran nomme un nouveau président de sa division Ventilation Systems

Article publié le 13 janvier 2019 par David Dagouret

Serge Pons est nommé Président de Safran Ventilation Systems.

Serge Pons est nommé Président de Safran Ventilation Systems à compter du 1er janvier 2019. Il remplace Bruno Bergoend, nommé Directeur des programmes d’Airbus et ATR pour Safran.

Serge Pons a fait toute sa carrière chez Safran, il rejoint Hispano-Suiza1 en 1990 où il occupe successivement les postes de responsable industrialisation, responsable de programmes et

responsable production jusqu'en 1999. Il est ensuite nommé directeur de production chez Labinal2 avant de rejoindre Snecma Services3 en 2002 en tant que responsable optimisation des achats et d’être nommé directeur des achats en 2003. Il rejoint ensuite Messier-Bugatti4 en 2006 en tant que directeur du développement industriel de la division business team roues et freins avant de prendre la direction des achats en 2008. Depuis 2011, il était directeur général de la division systèmes et équipements de Messier-Bugatti-Dowty4.

Serge Pons, 54 ans, est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - ENSAM (1988).

