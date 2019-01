Turkish Airlines lance une liaison vers le Mexique

Article publié le 28 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie turque a annoncé qu'elle allait lancé une liaison entre Istanbul et Mexico ainsi que vers Cancun.

Turkish Airlines a annoncé qu'elle allait lancé dès le 21 août 2019, une nouvelle liaison entre Istanbul et Mexico ainsi que vers Cancun. Le vol complet sera enregistré sous le numéro TK181 et sera effectué en Boeing 787-9 Dreamliner.

M. Ahmet Olmuştur, Directeur Marketing chez Turkish Airlines, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’inauguration de cette nouvelle route à destination du Mexique via Turkish Airlines. Avec notre compagnie nationale turque, nous cherchons en permanence à élargir notre réseau afin d’ouvrir notre concept axé sur la qualité et le service vers de nouvelles destinations. Le Mexique est un pays que nous avions en tête depuis un certain temps déjà et cette nouvelle route constitue une étape très intéressante pour nous."

