Vueling ajoute des vols supplémentaires entre Paris et Barcelone pour le Mobile World Congress

Article publié le 24 janvier 2019 par David Dagouret

Du 25 au 28 février prochain, la compagnie espagnole ajoutera des vols entre Paris et Barcelone dans le cadre du salon dédié à l'industrie de la téléphonie mobile.

Vueling Airlines, a annoncé qu'elle allait ajouter des vols entre Paris et Barcelone dans le cadre du salon dédié à l'industrie de la téléphonie mobile, le Mobile World Congress qui se tiendra du 25 au 28 février 2019.

Ainsi la compagnie espagnie ajoutera 6 vols supplémentaires entre Paris et Barcelone, en complément des vols quotidiens déjà existants entre Paris et Barcelone (jusqu’à 3 vols au départ de Paris CDG et jusqu’à 8 vols au départ de Paris-Orly ; soit près de 11 vols par jour) répartis sur 6 vols, qui seront proposés entre le 23 février et le 2 mars prochains.

VY8016 23/02 Samedi Barcelone 12h00 Paris Orly 13h50

VY8025 23/02 Samedi Paris Orly 14h35 Barcelone 16h10

VY8022 24/02 Dimanche Barcelone 13h45 Paris Orly 15h35

VY8026 24/02 Dimanche Paris Orly 16h20 Barcelone 17h55

VY8032 02/03 Samedi Barcelone 17h00 Paris Orly 18h50

VY8033 02/03 Samedi Paris Orly 19h35 Barcelone 21h10

